Регіон Близького Сходу не може дозволити собі ще одну війну – Боррель

Криза, що розгортається навколо Іраку, загрожує регіону та світу новим витком насильства, але регіон Близького Сходу просто не може дозволити собі ще одну війну.

Таке переконання під час прес-конференції за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ висловив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей регіон не може дозволити собі ще одну війну, тож ми закликали всі залучені сторони до негайної деескалації та максимальної стриманості. Поточна криза підриває багаторічні зусилля із стабілізації Іраку та рішучої спільної роботи глобальної Коаліції проти Ісламської держави. Ми засудили атаки проти сил Коаліції і чітко заявили, що продовження боротьбі з Ісламською державою залишається головним пріоритетом», - зауважив Високий представник ЄС.

За його словами, всі європейські міністри погодилися із важливістю збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (СВПД – англ. JCPOA).

«Без такого документу Іран міг би перетворитися на ядерну державу, і він не є такою державою завдяки цій угоді. Тож ми твердо переконані, що це в наших інтересах - зберегти цей План дій. Ми продовжуємо говорити, що жалкуємо з приводу рішення США вийти з цієї угоди, і вважаємо цю угоду ключовим елементом глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження, який є критично важливим для регіональної стабільності. Тож сим закликаємо Іран без зволікань повернутися до виконання СВПД, і ми покладаємося на МАГАТЕ, яке продовжить моніторинг те верифікацію цих дій Ірану», - наголосив Жозеп Боррель.

Він зауважив, що поточна ситуація в цьому регіоні вимагає політичних рішень. Тож європейські міністри надали Високому представнику ЄС широкий мандат на здійснення дипломатичних зусиль за участю всіх сторін, включаючи Іран, для пошуку шляхів деескалації в регіоні та до регіональних політичних рішень.

«В цих рамках ми будемо продовжувати підтримувати Ірак у багатьох вимірах, від проведення військових тренувань до економіки і безпеки. Ми маєм уникнути спіралі насильства, до якої може призвести ситуація в Іраку, і яка є небезпечною для всіх нас і руйнує роки зусиль з відновлення цієї країни», - підкреслив Жозеп Боррель.