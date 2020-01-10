Лівійська криза несе з собою три головні виклики - Високий представник ЄС

Міністри закордонних справ, які зустрілися сьогодні в Брюсселі в форматі Ради ЄС, дійшли згоди навколо нарощування спільних зусиль у Лівії для досягнення стійкого припинення вогню та пошуку політичного рішення кризи в цій країні.

Про це журналістам за підсумками Ради ЄС розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Останні події свідчать, що у Лівії ситуація може вийти з-під контролю. Сьогодні ми хочемо надіслати потужний сигнал нашої єдності та залучення, яке ми прагнемо збільшити, поки не стало запізно», - сказав Високий представник ЄС.

Він зауважив, що лівійська криза несе з собою три головні виклики. Перший стосується загрози зростання тероризму, адже в зоні бойових дій вже були помічені бойовики походженням з Сирії та Судану. Другий ризик – небезпека зростання міграційних потоків, у тому числі в Європу. І третій фактор небезпеки – це розповсюдження нестабільності з Лівії на ширший регіон Сахель (який об’єднує 10 африканських країн з населенням близько 300 мільйонів людей).

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«У регіоні з’явилася нова геополітична схема після появи нових акторів – Росії і Туреччини, тож вся середземноморська геополітична ситуація може змінитися. Тож ми маємо весь набір причин, щоб перейти від слів до діла. Ми маємо мандат посилити наш дипломатичний вплив та шукати політичне рішення в рамках Берлінського процесу. Ми сподіваємося, що сторони зможуть домовитися про припинення вогню, і ми зробимо свій внесок у ці зусилля. При цьому ми маємо намір зосередити увагу на контролі за припиненням вогню та за дотриманням ембарго на постачання зброї , та на інших заходах безпеки», - наголосив Боррель.