Британія підтримує версію, що іранська ракета збила літак МАУ

Велика Британія підтримує висновки Канади, що літак МАУ поблизу Тегерана був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.

Про це під час прес-конференції у Монреалі заявив Державний секретар із закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми погоджуємося із канадськими висновками, що вказують на збиття літака “Міжнародних авіаліній України” іранською ракетою класу “земля-повітря”. Як було сказано раніше, це могло трапитися ненавмисно”, - сказав Рааб.

Він наголосив, що нові дані надають ще більшої важливості проведенню незалежного, повного та прозорого розслідування причин катастрофи. “Іранський режим повинен відкритися міжнародній спільноті, зокрема надавши доступ до місця падіння, аби якомога швидше було встановлено правду, і родичі жертв зрозуміли, що трапилося з їх близькими”, - зазначив дипломат.

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Рааб додав, що родичі жертв “заслуговують дізнатися правду”,

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що за розвідувальними даними, літак “МАУ” зазнав катастрофи в Ірані унаслідок влучання іранської ракети.