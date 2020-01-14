Іран поки не просив Францію розшифрувати “чорні скриньки” з літака МАУ

Іран поки не звертався офіційно до Франції з приводу передачі “чорних скриньок” збитого українського літака авіакомпанії МАУ для подальшої розшифровки.

Про це заявило Бюро дослідження і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) у Twitter.

“Триває дискусія між усіма зацікавленими сторонами розслідування. На даний момент Бюро дослідження і аналізу безпеки цивільної авіації Франції не було запропоновано виконати розшифровку даних з “чорних скриньок” (Boeing 737 - ред.)”, - йдеться в публікації.

Минулого тижня глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські військові поблизу Тегерана, відправлять для розшифровки до Франції.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак “Міжнародних авіаліній України”. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, швидше за все, влучила ракета виробленої в РФ ракетної системи “Тор-М1”.

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Фото: АА