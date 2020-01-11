Зеленський відтворив хронологію дій влади після збиття літака в Ірані

Президент Володимир Зеленський запевнив, що у ситуації зі збиттям літака МАУ в Ірані українська влада діяла системно і без істерик заради з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи.

Про це він зазначив у відеозверненні до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані.

“Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи”, - сказав Зеленський.

Зокрема, він нагадав, що одразу після авіакатастрофи було створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України, а на місце події, в аеропорт Імама Хомейні, прибули посол і консул України в Ірані. Відбулося також позачергове засідання уряду, на якому ухвалено рішення про створення та відправлення до Ірану пошуково-рятувальної групи, до якої увійшли 45 найкращих експертів країни з великим досвідом.

"9 січня о 3.30 наша пошуково-рятувальна група прибула в Тегеран і через 2 години розпочала роботу на місці катастрофи", - акцентував Зеленський.

Президент також нагадав, що Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, Канади, Швеції та Великої Британії з пропозицією про створення міжнародної слідчої групи, а він сам провів розмову з Президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами.

Окрім того, для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразки ДНК їхніх родичів, зокрема бортпровідниці, родичі якої перебували на тимчасово окупованій території.

Зеленський також поінформував, що провів робочі консультації з нашими міжнародними партнерами – прем’єр-міністрами Канади, Швеції, Великої Британії, президентами Ірану та Афганістану, і наголосив на необхідності спільних дій задля розслідування обставин цієї трагедії.

"Ближче до вечора з’явилися заяви від лідерів США, Канади та Великої Британії про ймовірне збиття українського Boeing. Ми закликали всіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію. 10 січня у мене відбулася розмова з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу й корисну інформацію для розслідування. Також важливу інформацію передала Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.