Міністр закордонних справ Канади та Держсекретар США обговорили авіакатастрофу в Ірані

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань та Держсекретар США Майк Помпео обговорили розвідувальні дані, що вказують на ймовірне збиття літака “МАУ” в Ірані ракетою.

Про це йшлося під час телефонної розмови двох дипломатів, повідомили у офісі Шампаня.

“Міністри поговорили про розвідувальні дані, що вказують на ймовірне збиття літака іранською ракетою “земля-повітря”, вірогідно, не навмисне. Секретар Помпео запропонував повну підтримку уряду США у розслідуванні”, - розповіли у відомстві.

Дипломати також обговорили ситуацію в Іраку, Ірані та близькосхідному регіоні загалом. “Міністр Шампань наголосив на потребі зниження напруження та подтвердив відданість Канади миру, стабільності та успішності іракського народу”, зазначили у офісі Шампаня.

Обоє міністрів також “погодилися підтримувати тісний контакт, поки ця ситуація розвивається”.

Як повідомлялося, Канада, США, Великобританія та Нідерланди із посиланням на дані розвідки заявили, що до катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" у Ірані з високою вірогідністю призвів іранський ракетний удар.