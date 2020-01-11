Міністр закордонних справ Канади та Держсекретар США обговорили авіакатастрофу в Ірані

Міністр закордонних справ Канади та Держсекретар США обговорили авіакатастрофу в Ірані

Укрінформ
Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань та Держсекретар США Майк Помпео обговорили розвідувальні дані, що вказують на ймовірне збиття літака “МАУ” в Ірані ракетою.

Про це йшлося під час телефонної розмови двох дипломатів, повідомили у офісі Шампаня.

“Міністри поговорили про розвідувальні дані, що вказують на ймовірне збиття літака іранською ракетою “земля-повітря”, вірогідно, не навмисне. Секретар Помпео запропонував повну підтримку уряду США у розслідуванні”, - розповіли у відомстві.

Дипломати також обговорили ситуацію в Іраку, Ірані та близькосхідному регіоні загалом. “Міністр Шампань наголосив на потребі зниження напруження та подтвердив відданість Канади миру, стабільності та успішності іракського народу”, зазначили у офісі Шампаня.

Обоє міністрів також “погодилися підтримувати тісний контакт, поки ця ситуація розвивається”.

 

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Як повідомлялося, Канада, США, Великобританія та Нідерланди із посиланням на дані розвідки заявили, що до катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" у Ірані з високою вірогідністю призвів іранський ракетний удар.

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