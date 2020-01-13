Українські експерти в Ірані мають абсолютно офіційний статус - МЗС

Експертна і пошуково-рятувальна група, яка працює на місці авіакатастрофи в Ірані, має абсолютно легальний статус і доступ до всіх місць розслідування.

Про це заявив журналістам державний секретар МЗС Андрій Заяць, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Експертна і пошуково-рятувальна група з України має абсолютно легальний статус. Все, що вона робить, це офіційно, це не є самодіяльністю, і всі ті дії, які вживаються нашими експертами під час перебування в Тегерані, процесуально вагомі", - сказав Заяць.

Він нагадав, що в групу входить більше 40 представників 12 державних органів. За його словами, сьогодні частина з них, які вже завершили виконання своїх функцій, повертається до Києва. Залишаються судмедексперти й "інші колеги, які ще там потрібні". Він додав, що статус експертної і пошуково-рятувальної групи не потребує уточнення, і вони мають доступ до всіх місць розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - два пасажири і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблем літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне проведення страхових виплат згідно з Монреальською конвенцією.

Фото: МЗС України