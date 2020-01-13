Луганщина на ремонт доріг цьогоріч отримає ще майже 200 мільйонів

Додатково 196,6 млн гривень виділено урядом Луганській області на ремонт автомобільних доріг.

Про це голова облдержадміністрації Сергій Гайдай сказав сьогодні, 13 січня, повернувшись з робочої поїздки в Київ, повідомляє прес-служба ОДА.

«У цьому році ми повинні були виділити з обласного дорожнього фонду на ремонт ділянки довжиною 14 км і 12 м у ширину в Лисичанську. Ця дорога є комунальною. Але під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком та головою Госавтодора Олександром Кубраковим ми домовилися, що уряд візьме на себе фінансування відновлення цього об'єкта», - цитує прес-служба голови ОДА.

За словами Гайдая, додаткові 196,6 мільйона гривень - це майже третина всіх коштів, закладених у 2020 році на ремонт доріг, що знаходяться на балансі області. Завдяки цьому сума, яка залишиться в обласному бюджеті, буде спрямована на відновлення інших розбитих доріг.

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Голова Луганщини також нагадав, що в 2020 році вперше в історії області Луганщина отримає в чотири рази більше грошей на ремонт доріг, ніж Донецька область. Оголошуються тендери на 3,8 мільярда гривень. Додатково ще 660 мільйонів гривень обласних коштів.

У цьому році очікується капітальний ремонт автосполучення між Сєвєродонецьком і станицею Луганською, а також дороги від Сєвєродонецька до Золотого.

Крім того, повинен бути оголошений тендер на відновлення дороги від прикордонного КПП «Танюшівка» до Старобільська. Після завершення ремонту область від розмитнення товарів (яке зараз відбувається на Харківщині) додатково отримуватиме понад 500 мільйонів гривень на рік.