На Луганщині проситимуть уряд про будівництво нової дороги замість заблокованої РФ ділянки

Обласна влада Луганщини звернеться до уряду щодо будівництво нової ділянки дороги в прикордонному районі замість заблокованої РФ.

Про це стало відомо під час наради з питань забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами Міловського району, яку провів голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, повідомляє пресслужба ОДА.

«На початку заходу очільник області поінформував присутніх, що РФ блокувала ділянки дороги Т-1307 довжиною 4,8 км... Таким чином пряме сполучення між населеними пунктами Зоринівка, Олексіївка та Мілове було припинено, і місцевим жителям, бригадам швидкої допомоги, правоохоронцям та рятувальникам доводиться їхати шляхом довжиною понад 50 км», - ідеться в повідомленні.

Виконуючий обов’язки начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області Павло Цубер запевнив, що вже укладено договір з ДП «Український державний проєктно-технологічний інститут транспортного будівництва» на здійснення проєктно-вишукувальних робіт. Орієнтовна протяжність нової дороги має скласти близько 7 км.

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За підсумком наради Гайдай дав низку доручень, зокрема – підготувати звернення до КМУ стосовно виділення земельних ділянок під будівництво автодороги.