На Харківщині громадам пропонують механізм взяття на баланс безхазяйних доріг

На Харківщині громадам пропонують механізм взяття на баланс безхазяйних доріг

Укрінформ
Харківська обласна рада запропонувала громадам алгоритм взяття на баланс доріг, визнаних безхазяйними, щоб у подальшому можна було виділяти кошти з бюджетів різного рівня на ремонт цих об’єктів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі облради з посиланням на слова голови Сергія Чернова.

«Алгоритм спрямування коштів місцевого бюджету та бюджетів інших рівнів на ремонт або реконструкцію безхазяйної автодороги існує. За основу такого алгоритму, напрацьованого в результаті проведених консультацій, взято статтю 335 Цивільного кодексу України (Набуття права власності на річ)», - говорить Чернов.

Як зазначив голова облради, проблема безхазяйних доріг особливо болюча у сільській місцевості, коли йдеться про підвезення дітей до школи або доїзд машин швидкої допомоги. Навіть за наявності у місцевому бюджеті ресурсів громада не може організувати ремонт через відсутність балансоутримувача, і з такими питаннями до облради громади звертаються усе частіше.

Чернов пояснив, як діє алгоритм. Орган місцевого самоврядування бере на облік автомобільну дорогу, про що дає оголошення у друкованих засобах масової інформації. Одночасно в оголошенні робиться запит до можливих балансоутримувачів, зокрема Служби автомобільних доріг або сільськогосподарських підприємств тощо.

Якщо інформація від балансоутримувача так і не надходить, запит подається тричі протягом року.

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Після завершення одного року з дня взяття на облік безхазяйної дороги, вона за заявою уповноваженого органу, що управляє майном тергромади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

Перед взяттям на облік дороги орган місцевого самоврядування має провести оцінку цього об’єкта. А потім рішення про взяття на баланс виноситься на розгляд сесії місцевої ради.

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