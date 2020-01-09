На Харківщині громадам пропонують механізм взяття на баланс безхазяйних доріг

Харківська обласна рада запропонувала громадам алгоритм взяття на баланс доріг, визнаних безхазяйними, щоб у подальшому можна було виділяти кошти з бюджетів різного рівня на ремонт цих об’єктів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі облради з посиланням на слова голови Сергія Чернова.

«Алгоритм спрямування коштів місцевого бюджету та бюджетів інших рівнів на ремонт або реконструкцію безхазяйної автодороги існує. За основу такого алгоритму, напрацьованого в результаті проведених консультацій, взято статтю 335 Цивільного кодексу України (Набуття права власності на річ)», - говорить Чернов.

Як зазначив голова облради, проблема безхазяйних доріг особливо болюча у сільській місцевості, коли йдеться про підвезення дітей до школи або доїзд машин швидкої допомоги. Навіть за наявності у місцевому бюджеті ресурсів громада не може організувати ремонт через відсутність балансоутримувача, і з такими питаннями до облради громади звертаються усе частіше.

Чернов пояснив, як діє алгоритм. Орган місцевого самоврядування бере на облік автомобільну дорогу, про що дає оголошення у друкованих засобах масової інформації. Одночасно в оголошенні робиться запит до можливих балансоутримувачів, зокрема Служби автомобільних доріг або сільськогосподарських підприємств тощо.

Якщо інформація від балансоутримувача так і не надходить, запит подається тричі протягом року.

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Після завершення одного року з дня взяття на облік безхазяйної дороги, вона за заявою уповноваженого органу, що управляє майном тергромади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

Перед взяттям на облік дороги орган місцевого самоврядування має провести оцінку цього об’єкта. А потім рішення про взяття на баланс виноситься на розгляд сесії місцевої ради.