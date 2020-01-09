Тендер на будівництво запорізьких мостів перенесли на лютий

Міжнародні торги щодо визначення підрядника, який добудує мости в Запоріжжі, відстрочили до початку лютого 2020 року через розгляд скарг одного з учасників.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко.

«Зараз триває процес розгляду скарг. Один із потенційних учасників аукціону (ТОВ «Еко-буд-Трест» - авт.) постійно подає скарги. До Антимонопольного комітету від них уже надійшло три скарги. В АМКУ ми були 2 січня, сьогодні - завтра (до 9 січня включно - авт.) Комітет ухвалить рішення, на підставі якого Служба повинна буде внести зміни до тендерної документації. Процес торгів не зупиняється, новий тендер оголошувати нам не потрібно. Ми просто вносимо зміни в документацію і рухаємося далі. Скарги надходять, Антимонопольний комітет їх розглядає - це нормальний процес», - говорить Івко.

Він додав, що період подачі тендерних пропозицій продовжено до 17 січня, після чого буде підтверджуватися кваліфікація учасників.

У Службі автодоріг зазначають, що об'єкт стратегічний, і тендер спеціально оголошувався взимку для того, щоб визначитися з підрядником до початку будівельного сезону, тобто до весни.

«Взимку будувати ми не будемо, не сезон. Ми спеціально обрали такий період (для проведення тендеру - ред.). Що стосується фінансування, то гроші є. 750 млн грн - це перехідний залишок з минулого року. Крім того, в бюджеті 2020 року закладено ще близько 500 млн грн. Як тільки підрядника буде визначено, можна буде говорити про те, чи варто нам збільшувати фінансування на цей рік. Нам потрібно зрозуміти, які можливості та потужності будуть у підрядній організації», - зазначив Івко.

Як повідомлялося, тендер на будівництво мостів у Запоріжжі було оголошено 26 листопада 2019 року. Вартість лота - 12,3 млрд гривень. Спочатку планувалося, що аукціон буде проведено 31 січня 2020 року. Однак наразі терміни змістилися - торги відбудуться не раніше 5 лютого.

Нагадаємо, під час візиту до Запоріжжя Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що запорізькі мости можна добудувати за 2-3 роки.

Будівництво мостового переходу, який має з'єднати лівий і правий береги Дніпра через острів Хортицю, розпочато в серпні 2004 року. Тоді планувалося, що мости буде споруджено за п'ять років. Вартість будівництва оцінювалася в 5 млрд гривень. Загальна довжина автомагістралі, згідно з проектом, має становити 9,1 км.

Станом на 2017 рік було побудовано трохи більш як 200 метрів мосту через старе русло Дніпра. На будівництво мостів витратили понад 2,8 млрд гривень.