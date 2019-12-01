У Запоріжжі на новій дорозі через греблю ДніпроГЕС з'явилась яма

Дорожнє покриття на греблі Дніпровської ГЕС, яке у жовтні відкрили після капремонту, знову "латають".

Про це у Facebook повідомила районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району.

"Сьогодні на греблі ДніпроГЕС проводяться роботи з ремонту пошкодження дорожнього полотна, яке утворилось у суботу", - йдеться у повідомленні.

Користувачі соціальних мереж напередодні почали ділитись фотографіями ями на нещодавно відкритій дороги.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на ремонт дороги витратили понад 100 млн гривень. Роботи тривали більше двох місяців. Офіційне відкриття відбулось 14 жовтня. Тоді до Запоріжжя приїхав очільник "Укргідроенерго", на балансі якого знаходиться Дніпровська ГЕС.