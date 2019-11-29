Вантажівкам обмежать в'їзд до Києва у снігопади

За великих снігопадів діятимуть додаткові обмеження на в'їзд до Києва великогабаритного та вантажного транспорту.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

"У Центрі організації дорожнього руху відбулося засідання міського штабу з питань забезпечення життєдіяльності Києва під час ускладнених погодних умов. Комунальні підприємства, структурні підрозділи КМДА та інші служби скоординували свої дії, аби бути готовими до зимових викликів", - йдеться у повідомленні.

Так, Державна служба з надзвичайних ситуацій має заздалегідь інформувати про погодні зміни, щоб усі служби встигали на них реагувати. За великих снігопадів діятимуть додаткові обмеження на в'їзд до Києва великогабаритного та вантажного транспорту. Водіїв про це мають інформувати завчасно. Для водіїв вантажівок розгорнуть дев׳ять пунктів обігріву на в׳їздах до столиці. По три пункти обігріву працюватимуть також у кожному районі Києва, один із них - цілодобово.

"Одне із найважливіших завдань, яке стоїть перед містом, - своєчасно розчищати від снігу та накрижень дороги (особливо – смуги громадського транспорту), тротуари, зупинки, входи-виходи до підземних переходів та ін. На найскладніших спусках та підйомах у Києві під час снігопадів та ожеледі мають чергувати тягачі. Також вживатимуть заходів, щоб не пошкодити зелені насадження під час прибирання та вивезення снігу", - зазначається у повідомленні.

Аби ефективно прибирати сніг, міська влада закликає водіїв не припарковувати автомобілі на узбіччях доріг, у смугах громадського транспорту та в інших заборонених місцях. Авто, що заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть.