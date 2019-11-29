Столичні комунальники запевняють, що готові “розгрібати” сніг

КК "Київавтодор" готовий до зимового утримання вулиць і доріг та подолання наслідків можливого снігопаду, який за прогнозами синоптиків очікується найближчими днями у столиці.

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Підприємства "Київавтодору" повністю готові до осінньо-зимового періоду. Підготовлено до роботи 418 одиниць снігоприбиральної техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи. Зокрема, наприкінці 2018 року отримано спецавтомобілі "ФОРД" для розподілення рідких протиожеледних реагентів та обладнання для приготування рідких протиожеледних реагентів. Техніка дозволяє оперативно обробляти дороги столиці рідкими реагентами й скоротити витрати солі", – повідомив генеральний директор КК "Киїавтодор" Олександр Густєлєв.

Він додав, що минулого сезону "Київавтодор" також придбав 2 мобільних снігоплавильних комплекси канадського виробництва. Установки успішно зарекомендували себе під час інтенсивних опадів.

Столична влада сподівається також на відповідальність автомобілістів у період погіршення погодних умов.

У разі снігопаду водіїв закликають за можливості утриматися від поїздок на власних авто. А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, переконливо просять це зробити, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху.

Власників закликають не паркувати авто обабіч вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях, аби забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки.

Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.