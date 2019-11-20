Київ готується до снігопадів — оперативний штаб розробляє план дій

У Києві міські служби провели засідання оперативного штабу, де обговорили план дій у разі погіршення погодних умов – зниження температури та можливих опадів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми зараз відпрацьовуємо організацію роботи та проблемні питання, що можуть виникнути в період снігопадів та ожеледі. Має працювати оперативна система оповіщення як комунальних служб, так і, наприклад, водіїв для планування маршруту та уникнення заторів. Авто, що заважатимуть прибиранню снігу, ліквідації аварійних ситуацій або вивезенню побутових відходів ми будемо змушені евакуювати. Спільно з фахівцями Київської області відпрацьовуємо режими обмеження в’їзду до міста", – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, служби мають бути готові до можливих позаштатних ситуацій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання усіх форм власності; мають бути влаштовані пункти обігріву в приміщеннях житлово-комунальних організацій та територіальних центрів соціального обслуговування району на період ускладнення погодних умов; оперативного залучення автономних джерел електропостачання у випадку відключення електропостачання у лікарнях, дитячих садках, школах, інтернатах тощо.

Зазначається, що, за прогнозом синоптиків, уже найближчими днями - 22-23 листопада у Києві очікується зниження температури повітря до -6 градусів уночі, вдень близько 0 градусів.

Фото: kyivcity.gov.ua