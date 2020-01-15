Кабмін ухвалить рішення про виплати родичам загиблих у катастрофі літака МАУ

Кабінет Міністрів планує затвердити розпорядження про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сімʼям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран.

Про це повідомляється у порядку денному засідання Уряду на 15 січня, який опублікований на Урядовому порталі.

З питання виплати допомоги сім'ям осіб, які загинули в авіакатастрофі українського літака в Тегерані, доповідатиме міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Також урядовці розглянуть проєкти розпоряджень: про затвердження переліку обʼєктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування; щодо погодження відчуження основних фондів дочірньої компанії “Газ Україниˮ Національної акціонерної компанії “Нафтогаз Україниˮ та проєкт протокольного рішення.

Крім того, представники Кабміну планують затвердити законопроєкти про перелік обʼєктів права державної власності, що не підлягають приватизації; щодо внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування” та низку інших питань.

Як повідомлялося, 15 січня на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представить нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

11 січня Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових відповідно до Монреальської конвенції.