Франція готова допомогти в дослідженні "чорних скриньок" літака МАУ - посол

Франція позитивно ставиться до можливості дослідити "чорні скриньки" літака компанії МАУ, який зазнав катастрофи в Ірані 8 січня.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на посла Франції в Україні Етьєна де Понсена.

"Позиція Франції щодо можливості дослідити “чорні скриньки” у Франції є цілком позитивною. Я про це офіційно повідомив Міністерство закордонних справ України. Якщо буде запит з українського боку - ми готові", - зазначив посол.

Він додав, що Францію також зачепила трагедія з українським Boeing.

"З цього приводу був контакт між президентами Франції та України. І Україна може розраховувати на допомогу, якщо буде запит на транспортування “чорних скриньок” до Франції. У нас одна з найкращих у світі лабораторій для аналізу “чорних скриньок”. У нас є технічна можливість та політична воля це зробити", - наголосив посол.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з Тегерана, столиці Ірану.

На борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.