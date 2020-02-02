Іран запросив українських спеціалістів для розшифрування "чорних скриньок" - Зеленський

Іран запросив українських спеціалістів до розшифрування "чорних скриньок" літака авіакомпанії МАУ, який був збитий під Тегераном 8 січня.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у коментарі ТСН.Тиждень.

"Вони запрошують вже у понеділок (3 лютого) летіти до них в Іран. Відверто кажучи, ми цього дуже боїмося, тому що можуть запросити наших фахівців до їхньої лабораторії, але вже тоді нам наші спеціалісти сказали, що технічно вони не готові до правильного, правдивого розшифрування. Я боюсь, що іранці можуть залучити наших фахівців, мовляв, давайте тут, на місці розшифруємо, а потім скажуть: навіщо вам тепер "чорні скриньки"? Ні, ми хочемо взяти ці скриньки, і про це ми говорили з представником іранської сторони, і він сказав: "Якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми їх вам віддамо". Я сказав: "Мені ваш Президент теж давав слово, що ми будемо допущені до будь-яких предметів, до будь-яких доказів і зможемо взяти "чорні скриньки", - зазначив Зеленський.

Він додав, що у разі, якщо українські фахівці летітимуть в Іран, вони повинні мати мандат, що за неповного розшифрування на місці можуть забрати "чорні скриньки".

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.