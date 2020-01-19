В іранському готелі, де зупинявся екіпаж літака МАУ, розмістили пам’ятне фото

На знак шани та пам'яті персонал іранського готелю, з якого екіпаж літака МАУ вирушив у свій останній рейс, розмістив у холі пам'ятне фото з підписом "Наше сердце с вами".

Про це повідомив командир екіпажу літака Іл-76МД, яким в Україну доправили тіла загиблих, полковник Дмитро Мимриков, інформує Бригада транспортної авіації у Facebook.

"Вони (громадяни Ірану - ред.) повністю визнають провину свого керівництва, своєї країни в цій трагедії. На знак шани та пам'яті персонал готелю, із якого наші хлопці і дівчата вирушили в свій останній рейс, розмістили в холі фото загиблого екіпажу з підписом "Наше сердце с вами", - зазначив він.

Мимриков розповів, що від іранців українські льотчики постійно чули слова співчуття та вибачення за збитий літак.

"Літак Іл-76МД Повітряних Сил Збройних сил України після виконання завдання з повернення тіл загиблих членів екіпажу тегеранського рейсу PS752 на батьківщину, вирушив до аеродрому постійного базування. Одразу після повідомлення про трагедію і рішення уряду про направлення до Ірану міжвідомчої комісії, екіпаж почав підготовку до вильоту. Загалом відрядження тривало десять діб", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 січня останки загиблих в авіакатастрофі громадян України, які були ідентифіковані за профілем ДНК, доправили на батьківщину. Церемонія прощання з загиблими проходить у терміналі В міжнародного аеропорту "Бориспіль", вона триватиме до 19 години.

8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс PS752 Тегеран-Київ. 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

На борту літака перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.