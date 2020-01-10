Українські експерти в Ірані не підтверджують зачищення місця катастрофи літака бульдозером

Команда українських експертів, яка прибула в Іран для участі у розслідуванні авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", не підтверджують інформацію про зачищення місця трагедії бульдозерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Те, що там були фотокартки бульдозера, наша команда, яка знаходиться на місці, не підтверджує ці фотокартки", - зазначив Пристайко.

Водночас міністр підкреслив, що українські спеціалісти знаходяться безпосередньо на місці падіння літака, але залишки літака розкидані на дуже велику територію, у тому числі й у населеному пункті.

За його словами, українська команда знаходиться на місці, де є найбільша кількість залишків літака.

Як повідомлялося, раніше засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що місце катастрофи літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що розбився в Тегерані 8 січня, після вилучення уламків зачистили бульдозерами.

Український літак розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Серед загиблих - 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.

Перше фото: АА