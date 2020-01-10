Українські експерти отримали доступ до “чорних скриньок” і місця катастрофи літака - Пристайко
Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз наша команда отримала доступ до "чорних скриньок", і ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів", - сказав Пристайко.
Крім того, міністр зауважив, що українська сторона отримала доступ до деталей літака і до місця падіння, охорону якого наразі забезпечує поліція.
Також, за його словами, українські експерти отримали доступ до записів розмов між диспетчерами з центру управління польотами в аеропорту Тегерана й пілотами.
Міністр запевнив, що українська сторона отримує "повну співпрацю" від Ірану.
Пристайко додав, що загалом до Ірану вилетіли близько 50 представників України, серед яких різнопрофільні спеціалісти.
"Ми не відкидаємо жодну з версій, усі версії розглядаються нами, наша головна задача - абсолютно справедливо і неупереджено з'ясувати причини цієї трагедії", - підкреслив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
На борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.