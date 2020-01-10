Українські експерти отримали доступ до “чорних скриньок” і місця катастрофи літака - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив, що українські експерти в Ірані отримали доступ до "чорних скриньок" та місця авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз наша команда отримала доступ до "чорних скриньок", і ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів", - сказав Пристайко.

Крім того, міністр зауважив, що українська сторона отримала доступ до деталей літака і до місця падіння, охорону якого наразі забезпечує поліція.

Також, за його словами, українські експерти отримали доступ до записів розмов між диспетчерами з центру управління польотами в аеропорту Тегерана й пілотами.

Міністр запевнив, що українська сторона отримує "повну співпрацю" від Ірану.

Пристайко додав, що загалом до Ірану вилетіли близько 50 представників України, серед яких різнопрофільні спеціалісти.

"Ми не відкидаємо жодну з версій, усі версії розглядаються нами, наша головна задача - абсолютно справедливо і неупереджено з'ясувати причини цієї трагедії", - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.