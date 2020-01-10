Іран планує сьогодні дослідити "чорні скриньки" українського літака

Керівник іранської слідчої команди Хассан Резаїфар заявив, що у п’ятницю, 10 січня, “чорні скриньки” літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України”, який розбився 8 січня, будуть оцінюватися в лабораторії тегеранського аеропорту Мехрабад.

Про це він заявив у п'ятницю, повідомляє IRNA.

“Керівник іранської слідчої команди заявив, що “чорні скриньки” будуть сьогодні досліджуватися в лабораторії тегеранського аеропорту Мехрабад”, - йдеться у повідомленні.

За словами Резаїфара, якщо Ірану не вдасться дістати інформацію, то тоді країна звернеться за допомогою до Росії, Франції, Канади або України для аналізу “чорних скриньок”.

Резайефар додав, що ці 4 країни оголосили про свою готовність допомогти, а Україна також погодилися бути присутньою сьогодні під час аналізу “чорних скриньок”.

Раніше Резаїфар заявив, що розшифровка “чорних скриньок” літака Boeing-737 МАУ може зайняти понад місяць, а все розслідування авіакатастрофи розтягнутися на 2 роки.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака перебували 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

9 січня до столиці Ірану прибули українські експерти, щоб спільно розслідувати причини катастрофи літака МАУ.