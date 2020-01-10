Канада співпрацюватиме з Україною в розслідуванні аварії літака - Трюдо

Канада готова до тісної співпраці із Україною у розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані.

Про це на прес-конференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Президент Зеленський запевнив мене, що Україна вживає усі необхідні заходи для гарантування повноцінного розслідування. Ми тісно співпрацюватимемо із Україною та нашими партнерами під час цього процесу, - сказав Трюдо.

Він додав, що провів також телефонну розмову із цього приводу із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. “Він поділився зі мною своїм досвідом поводження із наслідками та розслідуванням збиття малайзійського літака рейсу МН17”, - зазначив глава уряду Канади.

Як повідомлялося, під час телефонної розмови із Джастіном Трюдо, Володимир Зеленський запевнив його, що Україна “зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини”. Раніше міністр транспорту Канади Марк Гарно пообіцяв надати слідству усю необхідну технічну допомогу у розслідуванні катастрофи.

Як відомо, 63 загиблі пасажири рейсу "МАУ", що зазнав у середу катастрофи поблизу Тегерана, були громадянами Канади.