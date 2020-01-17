Пристайко анонсував ще одну телефонну розмову з президентом Ірану

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про підготовку ще однієї телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані.

Про це він сказав у Верховній Раді під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогоднішній день отримано офіційне визнання на рівні президента Ірану, яке він оголосив нашому президенту в ході телефонної розмови і ми готуємо сьогодні ще одну розмову з іранським президентом”, - сказав Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.