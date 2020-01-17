Пристайко вибачився за заяву посольства в Ірані: Це була перша реакція в стані шоку

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко приніс вибачення за помилкову заяву посольства України в Ірані щодо технічних причин авіакатастрофи українського літака біля Тегерану.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання народних депутатів у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я, як міністр закордонних справ, приношу вибачення за дії посольства (України в Ірані - ред.) Це була перша реакція в стані шоку, який пережили представники нашого посольства, прибувши на місце, де загинули наші люди і де розбився літак", - сказав Пристайко.

Він додав, що посольство зробило помилку, подавши інформацію без зазначення, що вона була офіційно отримана від іранської сторони. За словами Пристайка, взагалі у цей момент від настільки відповідальної заяви треба було утриматися.

"Єдине, що виправдовує посольство, - те, що вони намагалися якомога швидше повідомити про те, що ця трагедія сталася. Ми спробували максимально швидко усунути цю проблему, зняли цю заяву з сайту посольства і далі були набагато більш обережними в наших висловлюваннях. Я ще раз приношу вибачення, в першу чергу сім'ям жертв", - акцентував Пристайко.

Як повідомлялося, посольство України в Тегерані виправило своє повідомлення, випущене після авіакатастрофи в Ірані. Спочатку в ньому йшлося, що версія теракту виключена: “За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”. В оновленій версії тексту зазначено, що “інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру”.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.