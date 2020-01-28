Трюдо розповів у парламенті Канади про розслідування катастрофи літака МАУ

Депутати канадського парламенту на першій сесії нового скликання вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", який розбився 8 січня в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Як домовлено під час обговорень між представниками всіх партій у парламенті, є згода стосовно вшанування хвилиною мовчання жертв катастрофи рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752. Запрошую депутатів підвестися”, - оголосив спікер парламенту Ентоні Рота.

Після хвилини мовчання лідер опозиції Ендрю Шир подякував прем’єр-міністрові Джастіну Трюдо за інформування опозиції та всіх канадців про ситуацію з катастрофою. Він також поцікавився у глави уряду прогресом у притягненні до відповідальності винуватців та поверненні до Канади тіл загиблих.

“Ми віддані підтримці родичів і близьких, нашими пріоритетами залишаються прозорість, підзвітність та справедливість. Я прямо сказав президенту Рухані, що канадці вимагають від іранської влади повної співпраці... Ми продовжуємо очікувати цілковитої прозорості та повноцінного розслідування від Ірану”, - зазначив Трюдо.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища зазнав аварії літак компанії "Міжнародні авіалінії України". На його борту перебували 176 осіб. Серед них 11 українців, у тому числі дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.