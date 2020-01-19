Україна продовжить з'ясовувати усі обставини катастрофи літака МАУ — Данілов

Українська сторона продовжить працювати, аби з'ясувати усі обставини катастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого 8 січня в Тегерані.

Про це Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.

“Глибокі співчуття рідним та вічна пам'ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії і покарання винних”, - зазначив Секретар РНБО.

Він нагадав про те, що у неділю з Ірану прибув літак з тілами українців, які загинули у авіакатастрофі. “Україна зазнала непоправної втрати. Та сьогодні ми маємо можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі”, - підкреслив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

На борту літака перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

16 січня стало відомо, що завершилася ідентифікація тіл загиблих українців - експерти МВС отримали ДНК-профілі останків всіх 11 осіб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.