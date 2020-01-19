Україна продовжить з'ясовувати усі обставини катастрофи літака МАУ — Данілов

Україна продовжить з'ясовувати усі обставини катастрофи літака МАУ — Данілов

Укрінформ
Українська сторона продовжить працювати, аби з'ясувати усі обставини катастрофи літака авіакомпанії МАУ, збитого 8 січня в Тегерані.

Про це Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.

“Глибокі співчуття рідним та вічна пам'ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії і покарання винних”, - зазначив Секретар РНБО.

Він нагадав про те, що у неділю з Ірану прибув літак з тілами українців, які загинули у авіакатастрофі. “Україна зазнала непоправної втрати. Та сьогодні ми маємо можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі”, - підкреслив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

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На борту літака перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

16 січня стало відомо, що завершилася ідентифікація тіл загиблих українців - експерти МВС отримали ДНК-профілі останків всіх 11 осіб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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