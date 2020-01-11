Меркель про катастрофу літака МАУ: Треба говорити про те, якими будуть наслідки

Визнання Іраном збиття українського пасажирського літака є важливим кроком, однак необхідно провести ретельне розслідування трагедії.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель 11 січня у Москві на пресконференції після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Катастрофа має бути ретельно розслідувана, а також треба говорити про те, якими будуть наслідки», - сказала Меркель.

Канцлер ФРН назвала важливим кроком визнання Тегераном провини за збиття літака.

За її словами, тепер, коли стало відомо, хто несе відповідальність за трагедію, усі країни, громадяни яких загинули в цій авіакатастрофі, мають працювати разом у контексті всебічного розслідування.

Вона також наголосила, що будуть докладатися всі зусилля для боротьби з ісламістським тероризмом та якнайшвидшої відбудови регіону Близького Сходу.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.