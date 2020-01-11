Президент Ірану обіцяє покарати винних у збитті літака МАУ

Президент Ірану Хассан Рухані запевнив, що буде проведене розслідування щодо збиття літака "Міжнародних авіаліній України" та притягнуто до відповідальності всіх винних у цій трагедії.

Про це йдеться у його заяві, повідомляє CNN.

"На цей болісний інцидент не можна дивитися крізь пальці. Потрібне подальше розслідування для виявлення всіх причин цієї трагедії та притягнення до відповідальності винних у цій неприпустимій помилці, а також інформування про неї народу Ірану та родин жертв", - заявив Рухані.

За його словами, необхідно також вжити необхідних заходів та досягти домовленостей щодо ліквідації слабких місць оборонних систем Ірану, аби унеможливити повторення таких катастроф у майбутньому.

Глава Ірану вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, висловивши співчуття сім'ям загиблих.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Серед пасажирів авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Попервах іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер злетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.