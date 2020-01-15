Збиття літака МАУ: Україна нагадала в ОБСЄ про Чиказьку конвенцію

Технічне розслідування обставин катастрофи літака МАУ має продовжуватися відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), а визнання Іраном збиття лайнера є першим кроком до шляху до встановлення справедливості.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Технічне розслідування катастрофи літака має продовжуватися у чіткій відповідності до Чиказької конвенції. Важливо, щоб винні були ідентифіковані в рамках юридичних процедур, а правосуддя було встановлено", - заявив він.

Представник України висловив вдячність усім міжнародним партнерам за їх долучення до встановлення істини та покарання винних у справі збитого українського літака.

Він вказав на те, що Україна розглядає визнання Іраном того факту, що лайнер МАУ був збитий іранськими військовими, "як перший важливий крок на шляху до правосуддя". "Тепер потребуються подальші дії Ірану в політичній, юридичній та технічній сферах", - додав Лоссовський.

Дипломат зазначив, що Україна продовжує перебувати в діалозі з Іраном з питання повернення тіл жертв та забезпечення того, щоб "повне та ретельне розслідування було проведено".

"Наші експерти продовжать свою роботу на місці в Ірані. Питання компенсацій та врегулювання претензій є топ-пріоритетом порядку денного", - заявив він.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

Фото: Василь Короткий