Україна не має даних про намір Ірану передати “чорні скриньки” Росії

Україна не має офіційної інформації від іранської сторони щодо наміру передати «чорні скриньки» збитого літака «Міжнародних авіаліній України» на розшифрування до Російської Федерації.

Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Трепак на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми такої інформації не маємо. Ми в розмові з іранськими партнерами офіційно такої позиції не чули, і вони про це не говорили офіційно», - заявив Трепак.

Водночас, керівник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Поліна Чиж запевнила, що у разі підтвердження інформації про розшифровування бортових самописців на території іншої держави Київ наполягатиме на тому, аби експерти з України та інших держав, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, були залучені до цього процесу.

«У нас є співпраця з іранською владою, і вони нам не сказали ще точно,… що вони нам їх (бортові сапописці – ред.) не віддадуть. Якщо це (розшифрування – ред.) буде на території іншої держави, ... ми будемо наполягати на тому, що, якщо це буде в Російській Федерації, у групі експертів обов’язково мають бути українці, а також представники держав, які стали жертвами», - заявила Чиж.

Вона також зазначила, що Офіс генерального прокурора підтримує прямий контакт з Генпрокуратурою Ірану.

Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

14 січня помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що під час розслідування причин катастрофи літака МАУ потрібно встановити, умисно чи помилково була випущена по ньому ракета.

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов 15 січня провів в Одесі брифінг для журналістів з приводу корупційного скандалу.