Збиття літака МАУ: Україна намагається долучити до слідчої групи якнайбільше іноземних партнерів

Україна працює над створенням міжнародної слідчої групи для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані й намагається залучити якомога більше іноземних партнерів.

Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Трепак на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Українською стороною вирішується питання про утворення міжнародної слідчої групи. Це є ключовим етапом нашого розслідування, де ми залучили наших партнерів - це і Канада, і Швеція, Британія, Америка. Усі вони готові нам допомагати”, - сказав Трепак.

У свою чергу керівник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Поліна Чиж пояснила, що наразі українська сторона намагається долучити до слідчої групи максимальну кількість іноземних партнерів, у тому числі й Іран.

“Ми звернулися, відповідно, до Ірану, тому що без іранської підтримки та сприяння в розкритті злочину може бути, фактично, перекрито як інформаційний потік, так і будь-який потік по збору доказів. Ми звернулися до тих держав, громадяни яких стали жертвами цієї трагедії - це Канада, Швеція, Німеччина, Велика Британія”, - зауважила вона.

Крім того, за її словами, Україна просить і Францію долучитися до слідчої групи.

Чиж підкреслила, що зараз проходить обговорення між представниками всіх держав.

Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім.Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак 11 січня, Іран заявив, що авіалайнер "випадково" збили військові.