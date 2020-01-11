"Чорні скриньки" збитого в Ірані українського літака розшифрують в Україні

Укрінформ
Робота щодо розшифровування бортових самописців збитого під Тегераном літака МАУ буде проведена в Україні.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.

"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків. Ця робота буде зроблена в Україні. Будь-яка комунікація з приводу прогресу в розслідуванні – це відповідальність іранських уповноважених осіб", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо: раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські ЗС біля Тегерана, будуть відправлені на розшифровку до Франції.

Фото: АА

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