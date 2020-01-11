"Чорні скриньки" збитого в Ірані українського літака розшифрують в Україні

Робота щодо розшифровування бортових самописців збитого під Тегераном літака МАУ буде проведена в Україні.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.

"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків. Ця робота буде зроблена в Україні. Будь-яка комунікація з приводу прогресу в розслідуванні – це відповідальність іранських уповноважених осіб", - йдеться в повідомленні.

Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the H & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran's AAIB authorities. — BEA (@BEA_Aero) January 11, 2020

Нагадаємо: раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські ЗС біля Тегерана, будуть відправлені на розшифровку до Франції.

Фото: АА