Франція розшифрує записи “чорної скриньки” зі збитого літака МАУ

Записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські військові поблизу Тегерана, відправлять для розшифровки до Франції.

Про це у суботу заявив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, повідомляє IRNA.

“Записи “чорної скриньки” українського авіалайнера, який зазнав аварії поблизу Тегерана у середу, будуть відправлені до Франції”, - йдеться у повідомленні.

За його словами, Іран використовував усі свої засоби для вивчення вмісту “чорної скриньки”, однак країні не вистачає необхідної технології для її розшифровки. Саме тому бортовий самописець буде відправлений до Франції.

Іран попросив Канаду, Францію і США доставити своє програмне і апаратне забезпечення для розшифровки “чорної скриньки”, однак, як заявили в Тегерані, вони не відгукнулися дану пропозицію.

Як повідомляв Укрінформ, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

фото: АА