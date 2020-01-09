Експрезидент МАУ не вірить у технічну несправність, яка не залишила б шансу на порятунок

На борту літака МАУ Boeing 737-800, який зазнав аварії біля Тегерана 8 січня не могла статися така технічна несправність, яка не дала б екіпажу шанс врятувати людей.

Про це написав колишній президент МАУ та член наглядової ради авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Юрій Мірошников у Facebook.

"Я, звичайно, не стану стверджувати, що літак не може поламатися тільки тому, що він новий. Але, знаючи наскільки багаторазово зарезервовані всі системи Boeing 737-800, знаючи звіти про технічний стан нашого красеня Romeo (а на технічному обслуговуванні ми ніколи не заощаджували і не заощаджуємо, безпека польотів - наш головний пріоритет), я ніколи не повірю, що могла статися така технічна несправність, яка не дала б шансу нашому екіпажу врятувати людей", - заявив Мірошников.

Він також зазначив, що пілотів у МАУ тренують використовуючи в програмі тренажера аеропорт у Тегерані.

Читайте також: КПІ та світова аерокосмічна компанія домовились разом робити космос ближчим

"Я впевнений, що наші хлопці і в кабіні, і в салоні робили все можливе і неможливе, якщо тільки вони були живі", - наголосив Мірошников.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадяни ФРН і Великої Британії.

Літак був випущений у 2016 році. У МАУ запевняють, що він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Згідно з попереднім звітом Організації цивільної авіації Ірану щодо катастрофи, літак МАУ перед катастрофою загорівся, і пілоти намагалися повернутися в аеропорт.

9 січня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що українські спеціалісти розглядають у цілому сім версій катастрофи літака. Серед них є версії про: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, у тому числі ЗРК "Тор", зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, а також вибух всередині літака в результаті терористичного акту. Ще три версії знаходяться в закритому доступі.