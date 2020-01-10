Берлін: версію ракетного удару по літаку МАУ треба сприймати дуже серйозно

Катастрофа українського літака в Тегерані має бути ретельно розслідувана за участю міжнародних експертів і з урахуванням усіх версій, серед яких і ракетний удар.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт у п’ятницю, 10 січня, на брифінгу в Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Пошуки, натяки та вказівки на можливий ракетний удар по цьому літаку мають бути сприйняті дуже серйозно. При розслідуванні аварії все має бути враховано, а не тільки версія можливого технічного дефекту. Все має бути зроблено для з’ясування цієї жахливої трагедії", - заявив Зайберт.

Він зазначив, що уряд Німеччини взяв до уваги нові дані та висловлювання американського президента та канадського прем’єра. Власних даних щодо можливої причини аварії німецька сторона не має.

Уряд ФРН, за словами його представника, очікує, що розслідування авіакатастрофи буде проведено у тісній співпраці з країнами, яких це стосується. Берлін вітає, що Іран дозволив в'їзд та участь американських експертів. Німецькі експерти готові допомогти, якщо буде такий запит, додав Зайберт.

Він зауважив, що ретельне розслідування катастрофи саме зараз, на тлі напруження між США та Іраном, є в інтересах міжнародної спільноти з точку зору забезпечення безпечного повітряного руху.

Тим часом німецький авіаперевізник Lufthansa призупинив свої польоти до Тегерана. Причому літак А330 компанії, який уже був на шляху до Тегерана, повернувся після години польоту в четвер у Франкфурт після отримання міжнародного попередження про небезпеку. Попередження, яке має характер поради, дійсне до 13 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака перебували 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Своєю чергою прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Фото: AA