У Меркель вимагають від Ірану прозорого розслідування катастрофи літака МАУ
Про це заявила офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар на брифінгу 13 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Визнання Іраном відповідальності за збиття літака є дуже-дуже важливим. І наразі йдеться про забезпечення транспарентності при розслідуванні трагедії, щоб було дійсно відтворено: що, коли та в який спосіб відбувалося. І все це має відбуватися у тісній співпраці з країнами, які це зачепило – особливо з Україною та Канадою", - сказала Адебар.
Вона також прокоментувала протести в Тегерані, наголосивши, що жителі Ірану мають мати право на проведення мирних демонстрацій та висловлення гніву, яке влада мусить поважати та утриматися від насильства.
"Відеокадри з місця протестів викликають велике занепокоєння. Ми апелюємо до силових структур проявити максимальну стриманість і наголошуємо на праві іранців виходити на вулиці, щоб висловити жалобу та свою думку", - сказала Адебар.
За її словами, іранський народ повинен мати можливість мирно та вільно протестувати, тим більше - проявити "скорботу і навіть гнів після жахливої катастрофи".
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.
Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".
Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.
Після цієї заяви у Тегерані розпочалися акції протесту, учасники яких вимагали відставки аятоли Алі Хаменеї, а також покарання винних в авіакатастрофі. Іранські сили безпеки жорстоко придушували протести, застосовуючи проти демонстрантів сльозогінний газ.
Фото: АА