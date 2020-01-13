У Меркель вимагають від Ірану прозорого розслідування катастрофи літака МАУ

Іранська сторона має забезпечити прозоре розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", що був збитий 8 січня військовими поблизу Тегерана.

Про це заявила офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар на брифінгу 13 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Визнання Іраном відповідальності за збиття літака є дуже-дуже важливим. І наразі йдеться про забезпечення транспарентності при розслідуванні трагедії, щоб було дійсно відтворено: що, коли та в який спосіб відбувалося. І все це має відбуватися у тісній співпраці з країнами, які це зачепило – особливо з Україною та Канадою", - сказала Адебар.

Вона також прокоментувала протести в Тегерані, наголосивши, що жителі Ірану мають мати право на проведення мирних демонстрацій та висловлення гніву, яке влада мусить поважати та утриматися від насильства.

"Відеокадри з місця протестів викликають велике занепокоєння. Ми апелюємо до силових структур проявити максимальну стриманість і наголошуємо на праві іранців виходити на вулиці, щоб висловити жалобу та свою думку", - сказала Адебар.

За її словами, іранський народ повинен мати можливість мирно та вільно протестувати, тим більше - проявити "скорботу і навіть гнів після жахливої катастрофи".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Після цієї заяви у Тегерані розпочалися акції протесту, учасники яких вимагали відставки аятоли Алі Хаменеї, а також покарання винних в авіакатастрофі. Іранські сили безпеки жорстоко придушували протести, застосовуючи проти демонстрантів сльозогінний газ.

Фото: АА