Катастрофа Boeing-737: Президенти України й Афганістану висловили співчуття

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Афганістану внаслідок катастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані.

Про це йшлося під час телефонної розмови глави Української держави з Президентом Ісламської Республіки Афганістан Мохаммадом Ашрафом Гані, повідомляється на сайті українського Президента.

«Україна щиро поділяє скорботу родин загиблих. Для нас правда – найважливіше», – зазначив Зеленський.

Він також відзначив готовність української сторони максимально долучитися до розслідування причин катастрофи.

«Ми обов’язково надамо всю інформацію про результати розслідування владі Афганістану», – наголосив глава Української держави.

Зі свого боку Президент Афганістану висловив співчуття українському народу, згадавши про загибель дев’яти членів екіпажу та двох українських пасажирів.

Як повідомлялося, в Україні оголосили 9 січня днем жалоби.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.