Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування катастрофи Boeing-737

Президент Володимир Зеленський запросив Швецію долучитися до розслідування причин авіакатастрофи літака Boeing-737 та висловив співчуття рідним загиблих шведських громадян.

Про це йшлося під час телефонної розмови глави держави з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, повідомляє пресслужба українського Президента.

"Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин цієї авіакатастрофи та готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією. Наше завдання – дізнатися правду. Це головне", – сказав Зеленський та запросив Швецію долучитися до розслідування.

Він зазначив, що Україна готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції про цивільну авіацію.

Президент нагадав, що напередодні до Ірану прибула група українських експертів, які будуть залучені до розслідування.

Глава держави також висловив співчуття й переказав слова підтримки для рідних і близьких громадян Швеції, які загинули внаслідок авіакатастрофи в Ірані.

"Україна приголомшена трагедією. Дякую за вашу солідарність і співпереживання", – наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що Україна цілодобово перебуває на зв’язку з групою фахівців у Тегерані та інформуватиме партнерів про перебіг розслідування.

Зі свого боку Левен висловив співчуття від народу Швеції та повідомив, що офіційний Стокгольм готовий допомогти всіма можливими засобами у забезпеченні прозорого розслідування.

Під час розмови, за даними ОП, було відзначено важливість дзвінка міністрів закордонних справ України та Швеції напередодні, які обговорювали співпрацю у розслідуванні авіакатастрофи.

Як повідомлялося, в Україні оголосили 9 січня днем жалоби.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.