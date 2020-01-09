Зеленський зустрівся з родичами загиблих у Тегерані

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із родичами українців, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це він написав у Facebook.

"Зустрівся та поговорив з родичами українців, загиблих у авіакатастрофі. Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що жодні виплати не повернуть їм рідних людей. Мабуть, найважливіше, що може й повинна зробити для них держава, – це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що робиться все можливе для встановлення правди. "Україна обов’язково її дізнається", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: Володимир Зеленський, Facebook