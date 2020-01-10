Російськими "ТОР-М1" могли керувати з командного пункту - екскомандувач військ ППО

ЗРК "ТОР-М1", який є на озброєнні Ірану і може бути причетний до обстрілу Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", могли керувати з командного пункту.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу розповів колишній заступник міністра оборони, командувач військ ППО ЗСУ в 1996-2000 рр. Олексій Стеценко.

"Комплекси, які знаходяться у них (в Ірану - ред.) - це бойова машина 9А331М1 і до неї йде зенітна керована ракета 9М331. Відмінність цього комплексу ТОР-М1 - по межі зони ураження. Якщо далека межа зони ураження стандартного набору становить 1,5 км, по дальності - 12 км, то в цьому комплексі межі зони ураження цілі - 75%. Звичайний комплекс ТОР одноканальний по цілі і двоканальний по ракеті, а комплекс "ТОР-М1", який мають вони, двоканальний і по цілі, і по ракеті. Тобто вони можуть одночасно обстрілювати дві цілі. Машина одна автономна, може працювати самостійно. "ТОР-М1" може автоматично, без управління особовим складом, працювати з командного пункту - з командного пункту видають їй вказівки, вона розробляє захоплення, забезпечення наведення ракети і запуск", - розповів Стеценко.

Також він повідомив, що в цій моделі ЗРК дещо змінено крила ракети. Вона осколково-фугасна і в контейнері їх відразу чотири штуки. "На машині два контейнери, тобто 8 ракет. Під час запуску йдуть одночасно дві ракети на одну ціль", - пояснив Стеценко, додавши, що загальна вага ракети становить 165 кг, бойової частини - 14,5 кг.

"Обслуговують комплекс троє людей, а якщо взяти управління з командного пункту в автономному режимі, то практично машину водій і оператор підігнали, а всі сигнали на неї йдуть із командного пункту", - додав Стеценко.

За його словами, обслуговуючий персонал комплексу спочатку готувався фахівцями країни-виробника, тобто в Росії, а далі вже підготовка здійснюється безпосередньо в Ірані.

Відповідаючи на запитання, наскільки складно експертам визначити за уламками літака, чи зазнав він ракетного удару, Стеценко зазначив: "Там кубики осколки, вони вражають ціль, рвуть фюзеляж. По самій рваній пробоїні її (ракету - ред.) можна визначити. Також можна визначити, звідки заходили осколки у напрямку, тому що вони рвуть, коли заходять, або вліво, або вправо, вниз-вгору. І тоді можна визначити з якого напрямку відбувалася стрілянина".

Екс-командувач також зазначив, що на фотографії ракети з місця падіння літака, яка раніше тиражувалася в ЗМІ, якраз указується тип ракети до комплексу "ТОР -М1".

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Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака були 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: AA