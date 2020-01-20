Іран відправить в Україну своїх експертів із “чорних скриньок” і поверне всі уламки літака МАУ

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спеціальним представником президента Ірану Мохаммадом Есламі питання передачі Україні бортових самописців збитого українського літака.

Про це йшлося під час зустрічі Зеленського з Есламі, котрий прибув до Києва для обговорення деталей розслідування збиття літака «Міжнародних авіаліній України», повідомили у пресслужбі глави держави.

“Володимир Зеленський обговорив зі спеціальним представником президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака. Він підкреслив, що Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи”, - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки «чорних скриньок». Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну.

Також порушувалося питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

«Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що ми можемо їм дати, – це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося», – наголосив Зеленський.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка своєю чергою зазначив, що потрібно забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.

Сторони висловили співчуття у зв’язку із загибеллю громадян України та Ірану.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Фото: пресслужба Президента України