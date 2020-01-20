Іранський міністр передасть Зеленському послання Рухані щодо збитого літака - ЗМІ

Іранський міністр передасть Зеленському послання Рухані щодо збитого літака - ЗМІ

Укрінформ
Міністр доріг і міського розвитку ІРІ Мохаммад Есламі під час свого візиту до Києва з передасть Президенту України Володимиру Зеленському послання від Президента Ірану Хасана Рухані щодо збитого під Тегераном літака МАУ.

Про це заявив на брифінгу у понеділок офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє іранське агентство IRNA.

"Міністр доріг та міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі сьогодні в понеділок вирушив в Україну, щоб передати послання іранського президента про катастрофу Boeing 737 його українському колезі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що під час візиту до Києва міністра інфраструктури Ірану Мохаммада Есламі, який прибув в Україну як офіційний уповноважений представник іранського уряду, будуть проведені перемовини, у тому числі, щодо повернення бортових самописців збитого іранськими військовими літака МАУ.

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Літак "Міжнародних авіаліній України" зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

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17 січня глава Пристайко заявив, що Іран готовий надати доступ до «чорних скриньок» збитого літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пізніше зазначив, що перемовини щодо повернення в Україну бортових самописців збитого в Ірані пасажирського літака складні і напружені.

Фото: АА

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