Іранський міністр передасть Зеленському послання Рухані щодо збитого літака - ЗМІ

Міністр доріг і міського розвитку ІРІ Мохаммад Есламі під час свого візиту до Києва з передасть Президенту України Володимиру Зеленському послання від Президента Ірану Хасана Рухані щодо збитого під Тегераном літака МАУ.

Про це заявив на брифінгу у понеділок офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє іранське агентство IRNA.

"Міністр доріг та міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі сьогодні в понеділок вирушив в Україну, щоб передати послання іранського президента про катастрофу Boeing 737 його українському колезі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що під час візиту до Києва міністра інфраструктури Ірану Мохаммада Есламі, який прибув в Україну як офіційний уповноважений представник іранського уряду, будуть проведені перемовини, у тому числі, щодо повернення бортових самописців збитого іранськими військовими літака МАУ.

Літак "Міжнародних авіаліній України" зазнав катастрофи 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

17 січня глава Пристайко заявив, що Іран готовий надати доступ до «чорних скриньок» збитого літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пізніше зазначив, що перемовини щодо повернення в Україну бортових самописців збитого в Ірані пасажирського літака складні і напружені.

Фото: АА