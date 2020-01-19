Керівництво держави висловило співчуття родинам та близьким жертв авіакатастрофи в Ірані

Президент України Володимир Зеленський та Офіс Президента висловили щирі співчуття родинам та близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

Про це повідомляє ОП.

"Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Вічна пам’ять!" - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на сторінці у Facebook зазначив, що сьогодні із болем і сумом вся країна прощається із загиблими українцями в авіакатастрофі в Ірані.

"Непоправна втрата. Вічна пам’ять", - додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що літак, який доправив на батьківщину останки загиблих, об 11 годині приземлився у "Борисполі". З нього винесли одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами. На летовищі при цьому були присутні Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.

Потім жалобний кортеж рушив до терміналу В, де його зустріли працівники сфери цивільної авіації.

Церемонія вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу збитого в Ірані літака авіакомпанії МАУ триватиме у терміналі В Міжнародного аеропорту “Бориспіль” до 19 години.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". 11 січня Іран визнав, що пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

На борту літака перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців, зокрема, пасажирки Ольга Кобюк і Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу - пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

16 січня стало відомо, що завершилася ідентифікація тіл загиблих українців - експерти МВС отримали ДНК-профілі останків всіх 11-ти осіб.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.