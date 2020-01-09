Експерти КПІ вважають версію про технічні несправності Boeing малоймовірною

Одна з версій про те, що технічні несправності українського літака Boeing 737-800 (рейс PS752), стали причиною авіакатастрофи, є малоймовірною і суперечить оприлюдненим фактам.

Таку думку висловив доктор технічних наук, професор кафедри авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій, КПІ ім. Ігоря Сікорського, фахівець з підготовки розслідувачів авіаційних подій та інцидентів Володимир Кабанячий, повідомила Укрінформу пресслужба Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

«На оприлюднених відеозаписах видно, що на висоті біля 3000 метрів на борту літака виникла пожежа, причини якої досі невідомі. Незрозуміло, чому одразу після виникнення пожежі на борту літака і впритул до його падіння на землю відсутні будь-які перемовини екіпажу з диспетчерською службою аеропорту Тегерану? Що сталося з екіпажем після виникнення нештатної ситуації? Навіть загоряння одного двигуна не могло призвести до виходу з ладу низки систем, в тому числі, електричної, системи радіозв’язку тощо. До того ж, всі сучасні літаки обладнано ефективною системою пожежогасіння. Також є незалежна від людського фактору система передачі інформації про стан літака диспетчерам на землі», – розповідає експерт.

Він також наголосив на тому, що Boeing 737-800 – один із найнадійніших у своєму класі.

«Маючи багаторічний досвід підготовки інженерів для компанії Боїнг, можу зазначити, що Boeing 737-800 є одним з найбільш надійних у своєму класі. Борт, що зазнав катастрофи, був практично новим, у червні 2016 року він здійснив свій перший політ. До того ж, літак пройшов технічну перевірку 6 січня 2020 року», - пояснює Кабанячий.

Він також відкидає версію про помилку екіпажу, адже за даними керівництва МАУ, саме він був одним з найдосвідченіших в компанії.

«Відсутність комунікацій з диспетчерською службою аеропорту одразу після виникнення нештатної ситуації на борту більше вказує на миттєву втрату дієздатності екіпажу, викликану поки що невідомими причинами», - зазначає науковець.

На думку експерта, є низка факторів, що могли стати причинами падіння літака, тому необхідно дочекатися остаточних висновків фахової міжнародної комісії.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився невдовзі після вильоту з Тегерана вранці 8 січня 2020 року. Ніхто зі 176 людей на борту не вижив.

На борту перебували 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 - Ірану, 10 - Швеції, 4 – Афганістану, по 3 - Німеччини та Великої Британії.

Фото: АА