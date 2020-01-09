Українські авіаперевізники заявляють, що зараз стало невигідно літати до ОАЕ
Про це повідомляє Avianews в Twitter.
"Українські авіакомпанії змінили маршрути через заборону польотів над Іраном і Іраком. Це вже призвело до збільшення тривалості рейсів і необхідності здійснювати посадки для дозаправки. Прямі польоти в ОАЕ стають економічно недоцільними", - йдеться в повідомленні.
Державіаслужба України від 8 січня видала відповідне рішення про безпеку польотів №2020-01, яке вступило в силу для всіх літаків з українською реєстрацією з 00:00 9 січня в зв'язку з невстановленими обставинами катастрофи літака Boeing 737-800 UR-PSR.
Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після зльоту вранці 8 січня. Загинули всі - 176 осіб, які перебували на борту. Серед загиблих - 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).