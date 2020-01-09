Доля авіахабу в Україні залежить від розслідування аварії літака МАУ — експерти

Доля авіаційного хабу в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" залежатиме, в тому числі, від того, як компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) впорається з викликами, пов'язаними з катастрофою її регулярного рейсу PS752 в Тегерані.

Таку думку у розмові з кореспондентом Укрінформу висловили директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький та керівник комітету авіаційного транспорту ГО "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Богдан Долінце.

"Відлякне ця катастрофа транзитних пасажирів, що слідують через аеропорт "Бориспіль", чи ні - буде залежати від результатів розслідування", - зазначив Ланецький, коментуючи наслідки аварії літака МАУ для подальшого розвитку авіатранзиту через нашу країну.

За його словами, лише за кілька місяців, коли Україна отримає відповідь на запитання про причини катастрофи, можна буде зрозуміти вплив трагічного інциденту на репутацію та привабливість авіакомпанії.

"Хочеться вірити, що на обсяги перевезень трагедія усе ж не вплине", - висловив сподівання Ланецький.

"За останніми даними, близько половини пасажиропотоку МАУ є трансферним. Хоча на сьогодні "Бориспіль" має й інші базові компанії, але вони не розвивають транзитну модель. Тому успіх транзитного хабу в Україні передусім залежить від МАУ", - переконаний Долінце.

На сьогодні трансферні пасажири становлять 30% всього пасажиропотоку Міжнародного аеропорту "Бориспіль", і 60% цього транзитного потоку забезпечують "Міжнародні авіалінії України". А оскільки про призупинення усіх інших польотів авіакомпанії поки взагалі не йдеться, то особливих ризиків з точки зору розбудови і розвитку хабової моделі в Борисполі Долінце не бачить.

"Маркерів якихось негативних процесів, які б говорили не на користь розвитку компанії МАУ, на сьогодні не помічено", - прокоментував ситуацію експерт.

На його переконання, доки не завершиться розслідування, не слід очікувати також суттєвих наслідків і для вітчизняної авіаційної галузі в цілому.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака перебували 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загинули всі, хто був на борту авіалайнера. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Президент Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою.

фото: АА