Катастрофа літака МАУ: Канада уточнила кількість своїх загиблих громадян

Канадська влада уточнили число своїх загиблих громадян під час трагедії рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній Україні” в Ірані – воно зменшилося з 63 до 57 осіб.

Про це в п’ятницю заявив очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє BBC.

«Серед жертв падіння літака МАУ було 57 громадян Канади. Раніше повідомлялося про 63 загиблих канадців», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, всього на цьому рейсі було 138 пасажирів, які добиралися в Канаду. З Києва, після прибуття з Тегерану, вони мали вилетіти до Торонто.

Як повідомлялося, в четвер прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, відповідно до свідчень та даних розвідки, український літак в Ірані був збитий зенітною ракетою. Урядовець наголосив, що це сталося скоріш за все випадково.

В суботу зранку офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але цілком випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.

На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Трагедія сталася вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Фото: AA