Катастрофа літака МАУ: Канада уточнила кількість своїх загиблих громадян
Про це в п’ятницю заявив очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє BBC.
«Серед жертв падіння літака МАУ було 57 громадян Канади. Раніше повідомлялося про 63 загиблих канадців», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, всього на цьому рейсі було 138 пасажирів, які добиралися в Канаду. З Києва, після прибуття з Тегерану, вони мали вилетіти до Торонто.
Як повідомлялося, в четвер прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, відповідно до свідчень та даних розвідки, український літак в Ірані був збитий зенітною ракетою. Урядовець наголосив, що це сталося скоріш за все випадково.
В суботу зранку офіційний Тегеран визнав, що літак МАУ був збитий іранською ракетою класу земля-повітря, але цілком випадково. Президент Ірану вже попросив вибачення за це.
На борту літака, що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, перебували 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Трагедія сталася вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.
Фото: AA