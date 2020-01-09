Україна закликає надати докази, які допоможуть розслідуванню аварії літака - ОП

Україна зацікавлена у встановленні істини і закликає міжнародних партнерів надати докази, які допоможуть у розслідуванні катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Наша країна зацікавлена в тому, щоб була встановлена істина. Тому звертаємося до міжнародних партнерів України: якщо ви маєте докази, які допоможуть розслідуванню, просимо надати їх", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триває робота спеціальної комісії щодо розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.