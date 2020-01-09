Зеленський обговорив із Боррелем розслідування авіакатастрофи в Ірані

Україна докладає всіх зусиль для з’ясування причин аварії літака авіакомпанії МАУ в Тегерані та готова співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули внаслідок авіакатастрофи.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Вдячний за солідарність і співчуття з боку керівництва Євросоюзу. Ми докладаємо всіх необхідних зусиль для з’ясування причин авіакатастрофи в Тегерані та готові тісно співпрацювати з країнами, чиї громадяни загинули внаслідок цієї жахливої трагедії", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Україна максимально долучиться до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, а українські представники готові брати активну участь у діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

Глава держави повідомив, що 9 січня до Ірану прибув український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп, які вже розпочали роботу.

Президент також подякував за постійну та безкомпромісну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України.

Зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію на Сході України та можливість відвідання Донбасу Жозепом Боррелем.

Зеленський також запропонував віцепрезиденту Єврокомісії скоординувати подальші кроки у реалізації пріоритетів співпраці України та ЄС. "Очікуємо на проведення засідання Ради асоціації в Брюсселі 28 січня поточного року під вашим співголовуванням. Це засідання має підбити підсумки реалізації домовленостей попереднього саміту Україна – ЄС та визначити кроки для успішного наступного саміту влітку цього року", – сказав Президент України.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих були 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН та Великої Британії.

Фото: Офіс Президента